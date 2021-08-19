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Uğur Dündar'dan Nagehan Alçı'ya ağır gönderme! Bakın ne dedi ?

Uğur Dündar'dan Nagehan Alçı'ya ağır gönderme! Bakın ne dedi ?

Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve köşe yazarı Nagehan Alçı'nın tartışmasına göndermede bulundu.

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Gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile HaberTürk yazarı  Nagehan Alçı'ya göndermede bulundu.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan ve Nagehan Alçı arasındaki tartışma devam ederken Uğur Dündar da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

"Yandaş kalemin değerli Ceyhan'a bunak demesi' 
Alçı'nın, Ceyhan için "demans" demesine göndermede bulunan Dündar, "Yandaş bir kalemin değerli Prof. Mehmet Ceyhan'a bunak demesi, aklıma ünlü ruh hekimi Mazhar Osman'ı getirdi.Biri Mazhar Osman'a "Hocam size deli diyorlar" deyince, Hoca; "Sizin bana deli demeniz bir anlam ifade etmez. Ama ben size deli dersem, akıl hastanesine yatarsınız!" demiş"

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