Meral Akşener'den Mehmetçik çıkışı: Ya Afganistan mı kaldı kardeşim

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Afganistan'daki Türk askerleri hakkında açıklamada bulundu. Akşener, "Ya Afganistan mı kaldı kardeşim de orada Mehmetçik duracak, derhal askerimizin geri çekilmesi lazım" dedi.

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İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Taliban'ın Kabil'i ele geçirmesinin ardından yaşanan gelişmelere ilişkin olarak açıklamalarda bulundu.

Akşener, sınır güvenliğinin sağlanması için de çağrı yaparak "Ya Afganistan mı kaldı kardeşim de orada Mehmetçik duracak, derhal askerimizin geri çekilmesi lazım" dedi.

Akşener şunları kaydetti:

"Afganistan’da, Kabil Havaalanı'nı korumak için zaten askerimiz var da ayrıca da asker gönderilmesine dair. Ya Afganistan mı kaldı kardeşim de orada Mehmetçik duracak? Derhal askerimizin geri çekilmesi lazım. Bir tezkere var ve o tezkerenin durumuyla ilgili de hemen Meclis’in toplanıp o tezkereyi iptal etmesi lazım."



'Göç yolda düzelir mantığıyla dış politika olmaz'

Taliban’ın geçmişte terör örgütü olarak görüldüğüne vurgu yapana Akşener, “Bütün bunların tamamı ciddiyetsiz devlet insanlarının ciddiyetten uzak devleti yönetmesiyle izah edilebilir. Göç yolda düzelir mantığıyla dış politika olmaz, olamaz. Dün bunu dediğinizde, yarın bunu diyemezsiniz. Şartlara göre bazı şeyleri düzeltirsiniz, düzenlersiniz ama yol haritanız olur. Büyük bir ciddiyetsizlik görüyorum ve Türkiye büyük bir zarara uğruyor” ifadesini kullandı.

Ayrıca Muğla'nın Bodrum ilçesinde orman yangınında zarar gören bölgeleri ve köyleri ziyaret eden Akşener, “Yaraların sarılması lazım. O yaraların sarılıp sarılmadığına dair tespitlerde bulunup bu yaraların sarılması için de takipçi olacağız” dedi.