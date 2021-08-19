İşte Türkiye'nin Afganistan'dan kurtardığı siyasetçiler! Ayasofya baş imamı Boynukalın'a 'işgal' cevabı

Afgan yönetmen Sahraa Karimi'nin Türkiye'ye teşekkürüyle gündeme gelen Türkiye'nin Kabil'den 'kozmik yolcu' transferinin ayrıntıları ortaya çıktı. TK707 sefer sayılı THY uçağının içinde Karimi'den başka Afganistan’ın Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu ‘kozmik’ yolcular olduğu ortaya çıktı.

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Kabil Havalimanı’nda Taliban’dan kaçmak için insanların tekerleklerine tırmandığı Amerikan uçağının yanındaki pistten Türkiye kritik bir kurtarma operasyonuna imza attı. Birçok kozmik yolcu, yandaki pistte TK707 sefer sayılı THY uçağının içinde kurtulmayı bekliyordu. Uçakta Türklerin yanı sıra Afganistan’ın Dışişleri Bakanı, Milli İstihbarat Başkanı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı, bakanlar ve milletvekillerinin de bulunduğu ‘kozmik’ yolcular vardı. Taliban’ın hedefindeki bu Afgan yetkililerin film gibi hikâyesine Hürriyet ulaştı.

Tahliye planı günler öncesinden 'kozmik yolcularla' paylaşıldı

Afganistan’daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban’ın Kabil’i de ele geçireceği anlaşılmıştı. Türk Büyükelçiliği durumu yakından takip ediyor, gelişmeleri dakika dakika Ankara ile paylaşıyordu. Taliban’ın Kabil’e girmesi an meselesiydi, bu durumda da Türk vatandaşlarının can güvenliği tehdit altındaydı. Türk Büyükelçiliği ve Ankara’nın temasları sonunda bir kurtarma operasyonu planlandı.

Kabil, Taliban kuşatmasına geçmeden günler önce Türk Büyükelçiliği, şehirde bulunan Türk vatandaşları ve Türkiye’ye yakın Afgan devlet adamları ile temasa geçerek tahliye planını anlattı. Taliban'ın Kabil'e girmeye başladığı saatlerde Kabil Havalimanı’nda THY’nin TK707 sefer sayılı uçağı bekletiliyordu. Türk Büyükelçiliği hem Türk vatandaşlarını hem de bir grup Afgan devlet adamını telefonla arayarak tahliye operasyonunun başladığını haber verdi.

Önce askeri birlik sonra uçak

Afgan devlet adamları evlerini, otomobillerini, hayatlarını geride bırakarak Kabil Havalimanı’na ulaşmaya çalışıyorlardı. Havalimanı yolu çok kalabalıktı. Türk Büyükelçiliği, Türkiye’ye getirilecek kişilerin isimlerinden araba plakalarına kadar tüm bilgileri önceden Kabil Havalimanı’ndaki Türk askeri birliğine vermişti. Hem Afgan devlet adamları hem de Türk vatandaşları uçağa geçmeden önce Türk askeri birliğinde beklediler.

İzdihamı Türk askeri engelledi, AD uçağına koştular

Uçağa alınacakları sırada havalimanındaki yaklaşık 3 bin kişi Türk uçağına doğru koşuyordu. Bu sırada devreye Türk askeri birlikleri girdi, tanklarla ve araçlarla kalabalığın önünü kesti. Kalabalık durmuş, istikametini hemen yan pistteki ABD uçağına çevirmişti. İşte tüm dünyanın dehşetle izlediği, insanların tekerlere tutunarak havalanan ABD uçağına binmeye çabaladığı o anlarda, yan pistteki THY uçağı kurtuluş yolculuğu için sessizce bekliyordu.

Kurtarılan Afgan devlet adamlarının isimleri

THY’nin TK707 sefer sayılı uçağının içinde Türkiye’ye gelmeyi bekleyen 324 yolcu arasında çok önemli Afgan devlet adamları da vardı. Onlar Cumhurbaşkanı İkinci Yardımcısı Muhammet Sarver Danış, Afgan Dışişleri Bakanı Muhammet Hanif Atmar, Afganistan Milli İstihbarat Başkanı Akmet Zia Saraj, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Abdul Matin Bek, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi 1. Başkan Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür Farahmand, üç eski bakan ve üç milletvekiliydi. Uçağa bindikleri an ağızlarından çıkan ilk kelime “Şükür” oldu.

Onlar uçaktayken Taliban elerinin etrafını sardı

Hepsi Taliban’ın hedefindeki isimlerdi. Onlar uçakta olduğu sırada Taliban evlerinin etrafını sarmış, geride bıraktıkları otomobillerine el koymuştu. Kurtuluşları dakikalar önce gerçekleşmişti.

İyi ki Türkiye varmış THY uçağındakilerden biri olan Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi 1. Başkan Yardımcısı Dr. Enayatullah Babür Farahmand yaşadıklarını şöyle anlattı: “Uçağa bindiğimizde ‘İyi ki Türkiye varmış, hayatımızı Türkiye kurtardı’ diye duygularımızı birbirimize ifade ediyorduk. Türkiye’ye 40 kadar Afgan devlet adamı geldi. Özellikle Türkiye’ye geldiğimizde, kendi aramızda yaptığımız konuşmalarda Türkiye’nin bizim için yaptıklarına minnettardık. Oradan, Taliban’ın elinden kurtuluşumuzun Türkiye sayesinde olduğunu biliyoruz. Taliban bizi ilk başta hapse atmasa bile evimizde gözetim altında tutacaktı, çok hakaret görecektik. Biz çıkmaya mecbur olduk, çünkü onları eskiden beri tanıyoruz. Bu sadece can korkusu değil, Taliban bizim gururumuza ve değerlerimize hakaret ediyordu. Kurtuluşumuz Türkiye sayesinde oldu. Minnettarız.”

Cumhurbaşkanı kimseye haber vermeden 2 adamıyla açmış

Dr. Enayatullah Babür Farahmand, Afgan Cumhurbaşkanı Eşref Gani’yi de “Kimseye haber vermeden yanındaki en güvendiği iki adamı ile birlikte kaçmış. Önce Tacikistan’a sonra da Umman’a gitmiş. Afganistan’ın bu durumları yaşamasının en büyük sorumlularından biri kendisidir” diye eleştirdi.