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Burka nedir Burka yasağı ne demek sözcük anlamı nedir?

Burka nedir Burka yasağı ne demek sözcük anlamı nedir?

Vücudun her bir uzvunu örtecek şekilde tasarlanan bu giysi yalnızca kişinin önünü görmesi nedeniyle yüz kısmında kafes bulunan bir çarşaftır. Birçok kişi bu giysiye ilişkin detayları “Burka nedir, ne demek?” şeklindeki sorularla araştırıyor. İşte Burka kelimesinin anlamı ve detaylar...

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Burka ismi verilen ve yaygın olarak Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde kullanılan ve kadınların giydiği bu kıyafet çeşitli sebeplerle araştırma konusu haline geldi. Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde kadınların giydiği kıyafet, araştırma konusu haline geliyor.

Kişinin vücudunu tamamen örten ve yalnızca önünü görebilmesi adına yüz kısmında bir kafesi bulunan bu kıyafet "Burka nedir, ne demek?" sorularıyla gündeme taşındı. Ayrıca bu kıyafet bazı Yahudi mezhepleri de kullanılmaktadır. Peki, Burka nedir, ne demek? İşte detaylar...

Burka nedir: Burka, her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaftır.

Yaygın olarak Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde rağbet görmekle beraber, dünyanın hemen her yerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı koyu Yahudi mezhepleri de burka benzeri tüm vücudu örten kıyafetler giymektedirler.

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