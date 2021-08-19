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Kabil Havalimanı'nda kaç kişi öldü? NATO sayıyı açıkladı

Kabil Havalimanı'nda kaç kişi öldü? NATO sayıyı açıkladı

NATO yetkilileri, Taliban'ın Pazar günü şehri ele geçirmesinden bu yana, Kabil Havalimanı'nda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

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Afganistan’ın başkenti Kabil’in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından havalimanlarına koşanlar izdiham yaratmış, ortaya dünyanın konuştuğu anlar çıkmıştı.

Kalkan uçakların iniş takımlarına asılarak ülkeden kaçmak isteyenler ile merdivenlerde birbirini ezenler anbean görüntülere yansımış, uçağa asılı bir şekilde uçuşa geçen 3 kişi ise feci şekilde can vermişti.

Tüm bu yaşananların bilançosu açıklandı.

12 kişi hayatını kaybetti
Taliban ve NATO yetkilileri, Taliban'ın Pazar günü şehri ele geçirmesinden bu yana, Kabil Havalimanı'nda 12 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, ölümlerin ya silahlı yaralanmadan ya da izdihamlardan kaynaklandığını söyledi ve hala havalimanı kapılarındaki insanları, yasal seyahat haklarına sahip değillerse evlerine gitmeye çağırdı.

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