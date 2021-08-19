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Sancaktepe TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

Sancaktepe TEM bağlantı yolunda zincirleme kaza! 1'i ağır 5 kişi yaralandı

SANCAKTEPE TEM bağlantı yolunda frene basan tırın kaygan zeminde hakimiyetini kaybederek yan yatması sonucu 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

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Kaza bugün saat 07.00 sıralarında Sancaktepe TEM bağlantı yolunda meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki 34 BU 1922 plakalı tırın sürücüsü yolun ilerisinde meydana gelen kazayı fark ederek frene bastı.

Kaygan zeminde hakimiyetini kaybeden tır yan yatarak öndeki 2 araca çarptı. Yan yatan tırın ardında seyir halinde bulunan araçlar duramayarak zincirleme kazaya neden oldu.

Toplamda 7 aracın karıştığı kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tırda sıkışan sürücüyü kurtarmak için çalışmalara başladı.

Tır sürücüsü ağır yaralı
Sıkıştığı yerden kurtarılan tır sürücüsünün ağır yaralı olduğu öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından kazaya karışan 5 yaralı tedavi edilmek üzere ambulansla hastaneye sevk edilirken polis kazayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan tırın yan yatması sonucu trafik durma noktasına geldi, kilometrelerce araç kuyrukları oluştu.

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