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Afgan mültecilerle ilgili Meksika'dan flaş karar! Mülteci başvuruları...

Afgan mültecilerle ilgili Meksika'dan flaş karar! Mülteci başvuruları...

TALİBAN’ın Afganistan’da kontrolü ele geçirmesinin ardından Meksika, Afgan mültecileri ülkeye kabul etmeye başladıklarını açıkladı.

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Afganistan’da Taliban’ın kontrolü ele geçirmesinin ardından Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen binlerde Afgan ülkesini terk ediyor. Meksika, Afganistan’da yaşanan insani krizin ardından Afgan mültecileri ülkeye kabul etmeye başladıklarını açıkladı. Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Meksika’nın İran Büyükelçisi Gillermo Puente Ordorica’nın aktif katılımıyla, başta kadın ve kız çocukları olmak üzere Afgan vatandaşlarının ilk mülteci başvurularını işleme almaya başladığımızı bildiririm” dedi.

Bakan Ebrard, ülkelerindeki mevcut durum dolayısıyla herhangi bir tehlike oluşmaması adına Meksika’ya iltica için başvuran Afganların kimlikleri ve başvuru süreçleri ile ilgili tüm bilgilerin gizli tutulacağını belirtti. Bu duyuru ile krizden kaçan Afganlara destek ve insani yardım sunmak amacıyla kapılarını açan ülkeler arasına Meksika da katılmış oldu.

İran Afgan mültecileri ülkeye almayacak
İran İçişleri Bakanlığı Sınır İşleri Genel Müdürü Hüseyin Kasımi, Afganistan'dan gelen mültecilere ilişkin yaptığı açıklamada, Afganistan sınırında güvenliğin arttırılacağını ve sınır muhafızlarına Afganistan'dan mülteci alınmaması talimatının verildiğini belirterek, "Afganistan sınırındaki İranlı güvenlik güçlerine, İran'a girmek isteyen Afganlara izin verilmemesi talimatını verdik" demişti.

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