Ecem Erkek aslen nereli Kürt mü Ecem Erkek kaç yaşında?

Güldür Güldür ile yollarını ayıran başarılı oyuncu Ecem Erkek Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi ile adından söz ettirdi. Dizi teklifleri yağan Ecem Erkek'in hayatı da merak konusu oldu. 32 yaşında olan Ecem Erkek aslen Sivas İmranlı. Yüce Armağan Erkek ile evli olan Ecem Erkek 2020 yılında eşinden boşandı.

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2018 yılından beri Güldür Güldür ekibinde olan Ecem Erkek yollarını ayırdığını geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Sen Hiç Ateş Böceği Gördün mü filmi ile yıldızı iyice parlayan Ecem Erkek özel hayatı ile merak ediliyor. 32 yaşında olan Ecem Erkek aslen Sivas İmranli doğumlu. 2016 yılında oyuncu Yüce Armağan Erkek ile evlenen Ecem Erkek eşinden 2020 yılında boşandı.

Peki oyunculuğu, sempatik tavırları ve performansı ile hayran kitlesini giderek arttıran Ecem Erkek kimdir, kaç yaşında, daha önce hangi dizilerde rol aldı ve Ecem Erkek kiminle evli eşi kim birlikte tanıyalım...

32 yaşındaki başarılı oyuncu Ecem Erkek aslen Ankaralı. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı mezunu. Ecem Erkek, 2006 yılında Ankara Ömer Seyfettin Lisesi'nden mezun oldu.

Liseyi bitirdikten sonra oyuncu olmaya karar veren Ecem Erkek 2007-2008 yılları arasında Mamak Belediyesi Konservatuvar'ında Tiyatro eğitimi ve 2008 yılında Hacettepe Üniversitesi Türkçe Topluluğu'nda Diksiyon Eğitimi aldı.

2009 yılında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda kursiyerlik yapan Ecem Erken sonrasında ise 2010 yılında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Anasanat Dalı bölümünü kazanmış ve 2015 yılında mezun oldu.

2017 yılında Hayat Sırları isimli diziyle televizyon dünyasına giriş yapan oyuncu, Güldür Güldür Show'ta halen Naime karakterini canlandırıyor.

Sevilen oyuncu Ecem Erkek 2016 yılından beri Yüce Armağan Erkek ile olan evliğini 2020 yılında bitirdi.

Ecem Erkek'in kendisi gibi oyunculuk yapan eşi Yüce Armağan Erkek lise eğitimini tamamladıktan sonra Mamak Belediye Tiyatrosunda tiyatro eğitimi aldı.

Yüce Armağan Erkek 2017 yılında ekranlara gelen Hayat Sırları isimli dizi ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Ve Behzat Ç. isimli dizide de rol almıştır. Alper karakterini canlandırdı.