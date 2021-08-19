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Abdurrahman Dilipak hükümeti uyardı: Basit bir olay değil

Abdurrahman Dilipak hükümeti uyardı: Basit bir olay değil

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, Türkiye'ye gelen Afgan göçmenlerin emperyalizmi yenen mücahit değil ABD işbirlikçisi olduğuna dikkat çekerek, "Ankara’nın bu gerçeği görüp, hesaplarını buna göre yapması gerekir." dedi.

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Afgan göçmenlerin Türkiye'ye akın etmesiyle ilgili tartışmalar sürüyor. Gelenlerin genç erkeklerin Taliban'a karşı savaştan kaçanlar olduğunun ortaya çıkması kafaları karıştırdı.

Afganlar için Türkiye'yi adres gösteren ABD Dışişleri Bakanlığı, tepkiler üzerine açıklamasını revize etmesi şüphe çekti. 

Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak, bugünkü yazısında Afganistan’da Taliban’ın yönetimi devralmasının ardından yaşanan olayları ve Afgan göçünü değerlendirdi. 

ABD'nin İran devrimi ve Afganistan'ın Rus işgali sonrası politikalarında değişiklikler yaparak dini cemaat ve önderleriyle iyi ilişkiler kurmaya başladığını yazdı.

Yeşil kuşak projesinin bu şekilde hayata geçirildiğine dikkat çeken Dilipak, yazısına şöyle devam etti:

"CIA’nın Gülen’le doğrudan teması da aynı döneme rastlar"

"Bu çerçevede CIA, Sovyet işgaline karşı Afganistan’da savaşan Molla Ömer ve benzerleriyle diyaloğa girerek yardım vaadinde bulundu. Başta, 1994’te Taliban’ı kuran Molla Ömer olmak üzere çoğu mücahit örgüt ve liderleri de, ABD derin devletinin bu önerisini, ülkelerinin kurtuluşu uğruna kabul etmek zorunda kaldılar. Bugün benim için düşündürücü olan ise, CIA’nın Gülen’le doğrudan teması da aynı döneme rastlar. (Bkz; İsmail Nacar’ın “Gördüğüm Derin Devlet ve Neo - Haşhaşi FETÖ” isimli kitabı) DAEŞ “Radikal İslam”a örnekti ve onlara “sopa” gösterilecekti.

"ABD’nin himayesinde yeni bir güç oluşturuluyorlar"

Gülen ise “havuç” verilecek olan “ılımlı İslam”ı, “Demokratik İslam”ı “Euro” ya da “Amerikano İslam”ı temsil ediyordu. Bugün Afganistan’dan Türkiye’ye gelen sığınmacıların çoğunun, “ABD yanlısı görevliler” olduklarını bilelim. Nacar burada bir konuya dikkat çekiyor. Daha önce ABD’ye giden FETÖ’cüler ve Irak’ın işgalinde ABD’ye götürülen, Kürtler, Araplar ve birtakım Türkmenler bugün ABD’nin himayesinde yeni bir güç oluşturuluyorlar ve bundan sonrası için aynı grublar tarafından yönlendiriliyorlar.

"Kukla rejim militanı CIA ajanlarıdır"

Ankara’nın bu gerçeği görüp, hesaplarını buna göre yapması gerekir. Yani konu Afganistan’dan gelen göçmen sorunu gibi sıradan, basit bir olay değil. Bunu görelim. “Demek ki bunların çoğu, dün Rus, bugün de ABD emperyalizmini yenen mücahitler değil, tıpkı darbeci FETÖ “Da’i”leri gibi yıkılan kukla rejim militanı CIA ajanlarıdır.” Aman ha dikkatli olalım! Selâm ve dua ile.”

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