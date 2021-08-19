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Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK'ten yazılı açıklama

Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK'ten yazılı açıklama

Üniversite öğrencileri 2021-2022 döneminde yüz yüze eğitim yapılıp yapılmayacağıyla ilgili aylardır bir açıklama bekliyordu. Yüksek Öğretim Kurulu'ndan yüz yüze eğitime ilişkin yazılı bir açıklama geldi.

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Milyonlarca öğrenci bu sene yüz yüze eğitimin yapılıp yapılmayacağını merak ediliyor. YÖK'ten yapılan açıklamada "Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecek.” denildi. 

YÖK’ten yapılan yazılı açıklamada, 2019’un sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile yükseköğretim kurumlarında uzaktan eğitime geçildiği hatırlatıldı.

Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile geçen yıl “Küresel Salgında Yeni Normalleşme” çalışmalarının yapıldığı anımsatılan açıklamada, şunlar söylendi:

“Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmişti. Buna göre üniversitelerimizde ‘koronavirüs komisyonları’ oluşturuldu, hızlı karar mekanizmaları tesis edildi. 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda yüz yüze eğitime başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütüldü. Salgının seyrine, altyapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, Covid-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecek.”

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