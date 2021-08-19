BIST 1.439
DOLAR 8,52
EURO 9,98
ALTIN 488,17
HABER /  MAGAZİN  /  KÜLTÜR VE SANAT

150 yıllık tablo hırsızların hedefi oldu! Değeri dudak uçuklattı

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
150 yıllık tablo hırsızların hedefi oldu! Değeri dudak uçuklattı

Ünlü Fransız ressam Claude Monet’in Hollanda’daki Zaans Müzesi’nde yer alan 1,4 milyon dolar değerindeki ‘De Voorzaan en de Westerhem’ adlı tablosu silahlı hırsızların hedefi oldu.

Abone ol

Hollanda polisinin yaptığı açıklamada, pazar günü saat 10.30 sıralarında Zaans Müzesi’ne yönelik gerçekleşen silahlı soygun girişiminde yaralanan olmadığı belirtildi. Soygunun ardından, iki şüphelinin tabloyu geride bırakıp motosikletle kaçtığı ifade edildi. Soygun girişiminin ardından polisin soruşturma başlattığı ve kaçan şüphelilerin arandığı belirtildi. Ayrıca, söz konusu motosikletin müzeye 5 kilometre mesafedeki Wijdewormer köyündeki Zuiderweg caddesinde bulunduğu ve incelendiği açıklandı.

Zaans Müzesi’nden yapılan açıklamada, soyguncuların hiçbir şey çalamadığı belirtilirken, tablonun soygun girişimi sırasında hasar görüp görmediği yapılacak olan incelemelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi. Müze, soygun girişiminin ardından tedbir amaçlı tablonun sergiden kaldırıldığını ve hasar tespiti yapıldığını açıkladı. Tablo, 2015 yılında müze envanterine girmişti.


150 yıllık tablo
Fransız empresyonist ressam Monet’in 1871 yılında hızlı fırça darbeleriyle çizdiği yağlı tablosu ‘De Voorzaan en de Westerhem’, Zaandam'ın güneyindeki nehir boyunca uzanan Voorzaan'ın manzarasını konu almaktadır. Monet, tabloyu eşi ve oğluyla beraber Zaandam’daki dört ay geçirdiği bir otelin iskelesinde çizdiği bilinmektedir.

ÖNCEKİ HABERLER
Aşure tarifi Oktay Usta sırasıyla tüm aşure malzemesi
Aşure tarifi Oktay Usta sırasıyla tüm aşure malzemesi
Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK'ten yazılı açıklama
Üniversitelerde yüz yüze eğitim olacak mı? YÖK'ten yazılı açıklama
Anaokulu uyum günleri ne zaman başlıyor MEB 2020-2021 takvimi
Anaokulu uyum günleri ne zaman başlıyor MEB 2020-2021 takvimi
Taliban, Afganistan'ın ismini değiştirdi! İslam Emirliği'nin kurulduğunu ilan ettiler
Taliban, Afganistan'ın ismini değiştirdi! İslam Emirliği'nin kurulduğunu ilan ettiler
Abdurrahman Dilipak hükümeti uyardı: Basit bir olay değil
Abdurrahman Dilipak hükümeti uyardı: Basit bir olay değil
Yerli Turkovac mı Çin aşısı mı daha etkili? 168 gün sonra belli olacak
Yerli Turkovac mı Çin aşısı mı daha etkili? 168 gün sonra belli olacak
Doğum sonrası başına geldi! Kalp damarı yırtılan kadın şifayı Türkiye'de buldu
Doğum sonrası başına geldi! Kalp damarı yırtılan kadın şifayı Türkiye'de buldu
Ecem Erkek kimdir evli mi eşi ve ailesi kimdir?
Ecem Erkek kimdir evli mi eşi ve ailesi kimdir?
Galatasaray'da Marcao krizi! Soyunma odasına Arda Turan...
Galatasaray'da Marcao krizi! Soyunma odasına Arda Turan...
28 Şubat davasında Çevik Bir, Çetin Doğan ve 12 isim için yakalama kararı çıktı! İşte o isimler
28 Şubat davasında Çevik Bir, Çetin Doğan ve 12 isim için yakalama kararı çıktı! İşte o isimler