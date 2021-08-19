BIST 1.437
DOLAR 8,53
EURO 9,99
ALTIN 487,24
HABER /  DÜNYA

Ukrayna'dan Afgan yönetmenin tahliyesiyle ilgili açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Ukrayna'dan Afgan yönetmenin tahliyesiyle ilgili açıklama

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Afgan yönetmen Sahra Karimi'nin tahliyesine ilişkin "Ukrayna'nın inisiyatifinde Türk dostlarının katılımıyla gerçekleşen ortak bir operasyondu. Ülkelerimizin birbirini nasıl güçlendirebileceğinin mükemmel bir örneğiydi." ifadesini kullandı.

Abone ol

Kuleba, çevrim içi düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AA muhabirinin, Afgan yönetmen Karimi'nin tahliyesine ilişkin sorusu üzerine Kuleba, ünlü Afgan yönetmenin Türk askeri uçağıyla tahliye edildiğini belirtti.

Kuleba, Ukrayna'nın Karimi ve aile üyeleri için Türk partnerlerinden uçakta yer istediğini ifade ederek "Ukrayna'nın inisiyatifinde Türk dostlarının katılımıyla gerçekleşen ortak bir operasyondu. Ülkelerimizin birbirini nasıl güçlendirebileceğinin mükemmel bir örneğiydi." dedi.

Toplantıda, 23 Ağustos'ta gerçekleşecek Kırım Platformu'na 44 ülkeden katılım olacağını bildiren Kuleba, Türkiye'nin de Dışişleri Bakanlığı seviyesinde temsil edileceği bilgisini paylaştı.

Afgan yönetmen Sahra Karimi, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Türkiye ile Ukrayna hükümetlerine, Slovakya'nın Tahran Büyükelçiliğine ve Slovak Film Akademisine kendisi ve 11 kişinin Kabil'den çıkmasına yardım ettikleri için teşekkür etmişti.

ÖNCEKİ HABERLER
150 yıllık tablo hırsızların hedefi oldu! Değeri dudak uçuklattı
150 yıllık tablo hırsızların hedefi oldu! Değeri dudak uçuklattı
Aşure tarifi Oktay Usta sırasıyla tüm aşure malzemesi
Aşure tarifi Oktay Usta sırasıyla tüm aşure malzemesi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu açıkladı! Türkiye Taliban'ı tanıyacak mı?
Anaokulu uyum günleri ne zaman başlıyor MEB 2020-2021 takvimi
Anaokulu uyum günleri ne zaman başlıyor MEB 2020-2021 takvimi
Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi! 3 kişi öldü, 9 yaralı var
Kayseri'de hafif ticari araç şarampole devrildi! 3 kişi öldü, 9 yaralı var
Abdurrahman Dilipak hükümeti uyardı: Basit bir olay değil
Abdurrahman Dilipak hükümeti uyardı: Basit bir olay değil
Yerli Turkovac mı Çin aşısı mı daha etkili? 168 gün sonra belli olacak
Yerli Turkovac mı Çin aşısı mı daha etkili? 168 gün sonra belli olacak
Doğum sonrası başına geldi! Kalp damarı yırtılan kadın şifayı Türkiye'de buldu
Doğum sonrası başına geldi! Kalp damarı yırtılan kadın şifayı Türkiye'de buldu
Ecem Erkek kimdir evli mi eşi ve ailesi kimdir?
Ecem Erkek kimdir evli mi eşi ve ailesi kimdir?
Galatasaray'da Marcao krizi! Soyunma odasına Arda Turan...
Galatasaray'da Marcao krizi! Soyunma odasına Arda Turan...