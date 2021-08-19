Taliban'ın el koyduğu Amerikan teçhizatı görüntüleri Washington'ı zor duruma soktu

NATO tarafından eğitilmiş Afgan Ulusal Ordusu'nun hiçbir direniş gösterememesinden sonra ABD'nin silahlarıyla ABD'nin zırhlı araçları içinde geçit töreni yapan ve Amerikan Kara Şahin helikopterlerine tırmanan Taliban savaşçılarının videoları Beyaz Saray'ı utandırmaya devam ediyor.

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Ülkenin kontrolünü kolayca ele geçiren İslamcı örgüt, çoğu son yirmi yılda Washington tarafından Afgan silahlı kuvvetlerine sağlanmış olan büyük miktarda silah, teçhizat ve mühimmatı da ele geçirdi.

Sosyal medyaki videolar, Taliban savaşçılarının M4 ve M18 saldırı tüfekleri ve M24 keskin nişancı silahları taşıdığını, Amerikan askeri jipleri olan 'Humvee' ile dolaştığını ve ABD tarzı özel kuvvetler taktik üniformaları giydiklerini gösterdi.

Görüntüler, 20 yıllık savaşın ardından gelen çekilmenin yanlış idare edildiği konusunda Başkan Joe Biden'a yönelik siyasi eleştirileri destekler nitelikte.

Ekipmanın çoğu, yirmi yıllık eğitime ve ABD'den gelen on milyarlarca dolara rağmen, hafta sonu başkent Kabil'i savaşmadan teslim eden Afgan güçlerinden ele geçirildi.

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Salı günü yaptığı açıklamada, "Açıkçası, her savunma malzemesinin nereye gittiğine dair tam bir resme sahip değiliz. Ama kesinlikle, önemli bir kısmı Taliban'ın eline geçti" dedi.

Taliban'ın eline neler geçti?

Muhalif Cumhuriyetçi Ronna McDaniel, "Biden'ın beceriksizce çekilmesi sayesinde, Taliban bugün her zamankinden daha donanımlı" diyerek Beyaz Saray'a yüklendi.

Resmi rakamlara göre, ABD ordusu son yıllarda Afgan ordusuna 7 binden fazla makineli tüfek, 4 bin 700 Humvee ve 20 bin el bombası sağladı.

Afganlar ayrıca Washington'dan top ve insansız keşif hava araçlarının yanı sıra hem uçak hem de helikopterlerden oluşan 200'den fazla hava aracı aldı.

Bununla birlikte, devam eden operasyonları büyük ölçüde ABD teknik desteğine ve parçalarına bağlıydı.

16 aylık süreçte Pentagon, Afganistan'dan büyük miktarda kendi teçhizatını çıkarırken bunun bir kısmını Afgan ordusuna teslim etti.

Afgan ordusu verilen uçakları kaçmak için kullandı

Savunma uzmanları organizasyonu 'Janes' tarafından çarşamba günü yayınlanan fotoğraflara göre, geçtiğimiz hafta içinde beş UH-60 Kara Şahin ve 16 Rus Mi-17 helikopteri ve 10 A-29 Süper Tucano dahil olmak üzere yaklaşık 40 Afgan askeri hava aracı Taliban ilerleyişinden kaçmak için Özbekistan'a uçtu.

Afgan güçlerine sağlanan donanımın şu anda Taliban'ın elinde olması endişeleri artırıyor. Pentagon sözcüsü John Kirby Çarşamba günü, bakanlığın konuyla ilgilendiğini söyledi.

Kirby gazetecilere verdiği demeçte, "Açıkçası bizim çıkarlarımıza veya Afgan halkının çıkarlarına aykırı hareket edenlerin elinde teçhizatımızı görmek istemiyoruz." dedi

Ellerine geçen en tehlikeli silah obüsler

Uzmanlar, ele geçirilen silah ve araçların Taliban'ın kapasitesini yalnızca sınırlı şekilde genişlettiğini söylüyor.

Washington güvenlik danışmanı CNA'daki Tehdit ve Zorluklarla Mücadele Programı direktörü Jonathan Schroden, "Taliban'ın ele geçirdiği en tehlikeli silahlar D-30 obüsleri ve Afgan Hava Kuvvetleri varlıklarıdır. Ele geçirdikleri hava araçlarını kullanma kabiliyetine sahip olup olmadıkları ise henüz net değil, ancak bu obüsleri kullanma kabiliyetini zaten gösterdiler” diyor.