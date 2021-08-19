Kastamonu ve Sinop dahil sel bölgelerine elektrik verildi! Bakanlık duyurdu

Batı Karadeniz bölgesi Kastamonu ve Sinop'ta sel afeti nedeniyle yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili bakanlıktan açıklama geldi. Bakanlık, selden etkilenen bölgelere enerji verilmeye başlandığını duyurdu.Abone ol
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'ndan Batı Karadeniz'de selden etkilenen bölgelerde ilk günden beri yaşanan elektrik kesintisiyle ilgili açıklama geldi.
Söz konusu bölgelere enerji verilmeye başlandığı duyuruldu. Bakanlıktan yapılan basın açıklamasında 'bütün şehir, ilçe ve köylere elektrik arzı sağlandı" ifadeleri kullanıldı.