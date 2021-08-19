Fenerbahçe resmen açıkladı Ozan Tufan Watford'da! Fener kaç para alacak?

Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın transferini sosyal medyadan duyurdu. Tufan, Premier Lig ekiplerinden Watford'a kiralandı.

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Fenerbahçe'den Ozan Tufan için son dakika transfer açıklaması... Fenerbahçe, Ozan Tufan'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralandığını resmen açıkladı. İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, Watford'un ligde kalması halinde sene sonunda 7.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

İşte Fenerbahçe'nin o açıklaması

"Fenerbahçemizin formasını 2015 yılından itibaren başarıyla taşıyan futbolcumuz Ozan Tufan, İngiltere Premier Lig Takımlarından Watford’a satın alma opsiyonlu olarak kiralanmıştır. Çok genç yaşta formamızı giyen ve çubuklunun başarısı için ter döken oyuncumuza bugüne kadar verdiği emekleri için teşekkür ediyor ve ülkemizi başarıyla temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Yolun açık olsun Ozan Tufan."

Yıldız futbolcunun eşi Rojin Tufan, Fenerbahçe'nin paylaşımına yanıt vererek; "Ailenizin bir parçası olabildiğimiz için çok şanslıyız. Her şey için biz teşekkür ederiz. Sizin de yolunuz açık, sonunuz şampiyonluk olsun" ifadelerini kullandı.

Watford videolu mesajla açıkladı

Öte yandan Watford, Fenerbahçe'nin resmi açıklamasının ardından yaptığı duyuruyla Ozan Tufan'ı kadrosuna kattığını ilan etti. Yapılan açıklamada, "Watford FC olarak, Fenerbahçe forması giyen Türk milli orta saha oyuncusu Ozan Tufan'ın satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığımızı açıklamaktan mutluluk duyuyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe kaç para alacak?

İngiliz ekibinin, Fenerbahçe'ye kiralama bedeli olarak 1 milyon Euro ödeyeceği belirtiliyor. Ayrıca anlaşmada yer alan maddeye göre, Watford'un ligde kalması halinde sene sonunda 7.5 milyon euro değerindeki zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

17 milyon Euro'ya Fenerbahçe'ye gelmişti

Transfer görüşmelerinde bulunan Ozan Tufan, Fenerbahçe'nin son antrenmanına katılmamıştı. Ozan Tufan, 12 Ağustos 2015'te 7 milyon euro bonservis bedeliyle Fenerbahçe'ye transfer oldu. Bu transferle Ozan Tufan, yakın bir rakama Premier Lig ekibine satılmış olacak.

En fazla asist krallığı yaptığı sezon 6 gol attı

Ozan Tufan, geçtiğimiz sezon Süper Lig kariyerinde en fazla asist yaptığı sezona ulaşmıştı. Sezonu 6 golle tamamlayan 26 yaşındaki futbolcu 8 asistlik bir performans göstermişti.

Mesut Özil: Yolun açık olsun kardeşim

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mesut Özil, transferin resmen açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından Ozan Tufan'la birlikte olduğu fotoğrafı, "Yolun açık olsun kardeşim" notuyla paylaştı.