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‘Kızını bana vermezsen kötü olur’ dedi! Alamayınca anne ve kızını öldürdü

‘Kızını bana vermezsen kötü olur’ dedi! Alamayınca anne ve kızını öldürdü

SAMSUN'un Terme ilçesinde, zorla girdiği evlerinde tartıştığı akrabası Hacer Arslantürk (41) ile kızı Ebru’yu (16) tabancayla vurarak öldüren Erkan Arslantürk (40) tutuklandı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden Arslantürk’ün olaydan önce Hacer Arslantürk'ü arayarak, “Kızını bana veriyor musun? Yoksa kötü olur” dediği ortaya çıktı.

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Olay, 16 Ağustos’ta ilçeye bağlı Emiryusuf Mahallesi’nde meydana geldi. Hacer Arslantürk, çocuklarıyla birlikte İstanbul’dan fındık toplamak için memleketi Samsun'un Terme ilçesi Emiryusuf Mahallesi’ndeki evlerine geldi. Hacer Arslantürk'ün kızı Ebru Arslantürk ile evlenmek isteyen, ancak olumsuz cevap alınca aralarında husumet oluşan akrabaları Erkan Arslantürk, ailenin evine zorla girdi.

Burada, Erkan Arslantürk ile Hacer Arslantürk arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Erkan Arslantürk, belinden çıkardığı tabancayla anne ve kızı vurup, kaçtı. Hacer Arslantürk olay yerinde, kızı da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

'Kızını bana verecek misin? Yoksa kötü olur'

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınan Erkan Arslantürk, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Katil zanlısı Erkan Arslantürk'ün, sorgusunda, cinayeti itiraf ettiği, olaydan kısa süre önce eve gelmeden de telefonla Hacer Arslantürk'ü arayarak, “Kızını bana verecek misin? Yoksa kötü olur” dediği belirtildi.

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