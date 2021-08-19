2021 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Kurumu'nca (ÖSYM) düzenlenen 2021 YKS sınavı için tercih yapma süresi yarın (20 Ağustos 2021) sona erecek. Peki YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

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ÖSYM'nin düzenlediği üniversite sınavının ardından 5 Ağustos günü başlayan tercih süreci 20 Ağustos 2021 Cuma günü 23:59 itibariyle sona eriyor.

Henüz tercihini yapmamış adayların bu işlemi en geç yarın bitirmesi gerekiyor. Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle birlikte veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından kendileri yapabilecek.

YKS 2021 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

Tercihlerini yapan adaylar ise sonuçların ne zaman açıklanacağını merakla bekliyor. Henüz bu konuda yapılmış bir açıklama yok. Ancak tercih sonuçlarının Eylül ayından önce açıklanması gerekiyor.

Eylül ayında üniversitelerde kayıt süreci başlayacağı için ÖSYM'nin YKS tercih sonuçlarını Ağustos ayı içinde açıklaması bekleniyor.

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak. Yurt dışındaki üniversitelere yerleştirilen adaylar için, gerekli olduğunda ve adayın müracaatı üzerine yerleştiği programı gösteren bir yazı verilecek.

Üniversitelere kayıtlar ne zaman başlayacak?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.

Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklar. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacak.