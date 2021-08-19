YÖK'ten TIP eğitimini yarıda bırakanlar için flaş karar

Yükseköğretim Kurulu Tıp Eğitimini yarıda bırakanların sağlık bilimleri alanında lisans ve ön lisans düzeyinde diploma düzenlenmesine karar verdi!

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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Tıp Fakültesine kayıt olduktan sonra eğitim sürecini yarıda bırakmak zorunda kalanlar için önemli bir karar verdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda 6 yıllık eğitimini tamamlayamayanlardan ilk 2 yıllık eğitimini veya 120 AKTS'yi başarıyla tamamlayanlara "Sağlık Bilimleri" alanında ön lisans diploması verilmesine karar verdi.

Aynı zamanda YÖK, Tıp Fakültesinde en az 4 yıllık eğitimini veya 240 AKTS'yi tamamlayanlara ise "Sağlık Bilimleri" alanında lisans diploması düzenlenmesine karar verdi.

YÖK tarafından tüm üniversitelere gönderilen yazı şu şekilde: