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YÖK'ten TIP eğitimini yarıda bırakanlar için flaş karar

YÖK'ten TIP eğitimini yarıda bırakanlar için flaş karar

Yükseköğretim Kurulu Tıp Eğitimini yarıda bırakanların sağlık bilimleri alanında lisans ve ön lisans düzeyinde diploma düzenlenmesine karar verdi!

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Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK), Tıp Fakültesine kayıt olduktan sonra eğitim sürecini yarıda bırakmak zorunda kalanlar için önemli bir karar verdi.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından üniversitelere gönderilen yazıda 6 yıllık eğitimini tamamlayamayanlardan ilk 2 yıllık eğitimini veya 120 AKTS'yi başarıyla tamamlayanlara "Sağlık Bilimleri" alanında ön lisans diploması verilmesine karar verdi.

Aynı zamanda YÖK, Tıp Fakültesinde en az 4 yıllık eğitimini veya 240 AKTS'yi tamamlayanlara ise  "Sağlık Bilimleri" alanında lisans diploması düzenlenmesine karar verdi.

YÖK tarafından tüm üniversitelere gönderilen yazı şu şekilde:

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