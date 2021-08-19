Servis fiyatları 2021 İstanbul en kısa mesafe kaç para oldu?

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimin belli olması üzerine okul kayıtları ve servis kayıtları başlası. Okul servisi ücretlerine yüzde 15'lik bir zam yapıldı. Peki İstanbul'da okul servisi ücretleri kaç para oldu, en kısa mesafe okul servisi ücreti ne oldu? İşte İstanbul 2021 okul servisi ücretleri...

Abone ol

Okulların açılmasına az bir zaman kala velilerin okul servisi kayıt işlemleri de başladı. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren okul servislerine 2021 eğitim yılında yüzde 15 zam yapıldı. Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15'lik zam yapılacak. İstanbul’da 2021-2022 yılı eğitim döneminde okul servis ücretleri 0-1 km 311,65 TL olacak. Peki İstanbul'da okul servisleri kaç para oldu?

UKOME’de yapılan oylama sonucu okul servisi için teklif yüzde 15 olarak kabul edildi.

Buna göre, 2021-2022 yılı eğitim döneminde okul servis ücretleri İstanbul'da aylık;

0-1 km 311,65 TL

1-3 km 341.55 TL

3-5 km 370.30 TL

5-7 km 385.25 TL

7-9 km 405.95 TL

9-11 km 470.35 TL

11-13 km 541.65 TL

13-15 km 569.25 TL olarak belirlendi

6 aydır kontak açmadıklarını ve zam oranının buna göre belirlenmesini isteyen esnaf temsilcileri, haftada 1-2 günlük okul servisi kullanımında daha büyük mağduriyetler yaşayacaklarını dillendirdi. İBB yetkilileri ise yeni bir kısıtlama olursa, fiyatların yeniden değerlendirileceğini söyledi. Bu değerlendirme bugün yapıldı. Yeni düzenlemeye göre okulların 2 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 60’ı, 3 gün açık olması durumunda aylık ücret tarifesinin yüzde 75’i, 4 gün açık olması durumunda ise aylık ücret tarifesinin yüzde 90’ı olarak ücretlendirilmesi teklif edildi