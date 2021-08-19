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Dişi ağrıdığı için ambulans çağırdı! Olumsuz yanıt alınca öfkesini taşla saldırarak çıkardı

Dişi ağrıdığı için ambulans çağırdı! Olumsuz yanıt alınca öfkesini taşla saldırarak çıkardı

KAHRAMANMARAŞ'ta dişi ağrıdığı için evine ambulans gönderilmeyen İ.D. (29), 112 acil istasyonuna giderek kaldırım taşıyla binaya, ambulansa ve park halindeki araçlara saldırdı. İ.D., jandarma tarafından gözaltına alındı.

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Olay, gece saatlerinde Pazarcık ilçesinin Narlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İ.D., 112'yi ayarak dişinin ağrıdığını belirtip hastaneye gitmek için ambulans istedi.

Diş ağrısı için ambulans gönderilmediği cevabını alan İ.D., telefondaki görevliye hakaret ettikten sonra Narlı 112 İstasyon binasına gitti.

Önce camları kırdı sonra araçlara zarar verdi
Buradaki görevlilere de hakaret eden İ.D., daha sonra kaldırım taşıyla binanın camlarını kırdı. İ.D., daha sonra istasyon önündeki ambulansa ve sağlık çalışanlarının park halindeki 2 aracına da zarar verdi.

Gözaltına alındı
İ.D., ihbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Sağlık çalışanları da karakola giderek şüpheliden şikayetçi oldu. İ.D., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

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