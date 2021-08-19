Servis fiyatları 2021 Ankara en kısa mesafe kaç para oldu?

2021-2022 eğitim öğretim yılı takvimin belli olması üzerine okul kayıtları ve servis kayıtları başlası. Okul servisi ücretlerine yüzde 15'lik bir zam yapıldı. Peki Ankara'da okul servisi ücretleri kaç para oldu, en kısa mesafe okul servisi ücreti ne oldu? İşte Ankara 2021 okul servisi ücretleri...

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Okulların açılmasına az bir zaman kala velilerin okul servisi kayıt işlemleri de başladı. Koronavirüs nedeniyle zor günler geçiren okul servislerine 2021 eğitim yılında yüzde 15 zam yapıldı. Yükselen maliyetler nedeniyle fiyatlarda yüzde 15'lik zam yapılacak. İstanbul’da 2021-2022 yılı eğitim döneminde okul servis ücretleri 0-1 km 311,65 TL olacak. Peki Ankara'da okul servisleri kaç para oldu?

UKOME’de yapılan oylama sonucu okul servisi için teklif yüzde 15 olarak kabul edildi.

Buna göre, 2021-2022 yılı eğitim döneminde okul servis ücretleri Ankara'da aylık;

O Km'den 3 Km'ye kadar yıllık 2.610,00.- TL

3 Km'den 6 Km'ye kadar yıllık 2.880,00.- TL

Km'den 10 Km'ye kadar yıllık 3.330,00. TL

10 Km'den 15 Km'ye kadar yıllık 3.870,00.- TL

15 Km'yi aşan her km için ilave yıllık 75,TL