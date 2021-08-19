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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Vestel’den Almanya’ya elektrikli araç şarj cihazı ihracatı

Vestel’den Almanya’ya elektrikli araç şarj cihazı ihracatı

Vestel Üst Yöneticisi (CEO) Turan Erdoğan, "Almanya’nın köklü enerji şirketlerinden E.ON ile anlaşmaya vardık. Almanya’daki şarj istasyonlarında Vestel teknolojisi kullanılacak." ifadesini kullandı.

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Vestel'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de ürettiği teknolojileri dünyanın 157 ülkesine ulaştıran Vestel, Türkiye’nin ihracatına katkıda bulunacak yeni bir iş birliğini hayata geçirdi.

Vestel, Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden E.ON ile elektrikli şarj cihazları üretimi için anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre E.ON, Vestel ile imzalanan anlaşma ile elektrikli araç şarj cihazı portföyünü yeni ve son teknoloji ürünlerle genişletecek.

Elektrikli araç kullanımı her geçen gün artan Almanya’da evlerde ve yol üzerinde yaklaşık 28 bin E.ON elektrikli araç şarj noktası bulunuyor. Şarj istasyonlarında Vestel tarafından üretilen elektrikli şarj cihazları kullanılacak.

Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden biri olan E.ON, fotovoltaik panel, enerji depolama, elektromobilite, akıllı sayaçlar, enerji kontrolleri ve verimlilik üzerine çözümler üretiyor.

6 bin çalışanı bulunan E.ON, Almanya genelinde birçok lokasyona sahip. Yaklaşık 14 milyon konut, iş yeri ve sanayi bölgesinin hizmet aldığı E.ON daha ekolojik ve dijital bir enerji dünyası için çalışmalarını sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vestel CEO’su Turan Erdoğan, dünya kaynaklarının etkili ve dengeli kullanımı ve iklim değişikliğiyle mücadele etmenin en önemli yolunun hem bireysel hem de kurumlar olarak yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanmaktan geçtiğini belirtti.

Yenilenebilir enerjiden yararlanan elektrikli araçların kullanımının artmasının önemli olduğunu, ancak şarj noktalarının ulaşılabilirliği ve yaygınlaşmasının da en az bu konu kadar önem taşıdığını vurgulayan Erdoğan, "Vestel olarak bu alanı yatırım planlarımıza çok önceden almıştık. Bu vizyon sonucunda yurtdışında birçok iş birliği ve anlaşma gerçekleştiriyoruz. Son olarak Almanya’nın köklü enerji şirketlerinden E.ON ile anlaşmaya vardık. Almanya’daki şarj istasyonlarında Vestel teknolojisi kullanılacak." ifadelerini kullandı.

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