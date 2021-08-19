İçişleri Bakanlığı: Tunceli'de 1 terörist etkisiz hale getirildi

TUNCELİ'nin Hozat ilçesi kırsalında 1 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonlar sürüyor.

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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Eren-7 Operasyonları kapsamında, Tunceli’nin Hozat ilçesi Dağyurdu Mahallesi kırsalında jandarma komando ve jandarma özel harekat birlikleri tarafından jandarma silahlı insansız hava aracı ile hava kuvvetlerinin desteğinde operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 1 bölücü örgüt mensubu silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi. Bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.