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'Kafaya taktım' diyen Ali Koç 5 ismi Fenerbahçe'den gönderdi

'Kafaya taktım' diyen Ali Koç 5 ismi Fenerbahçe'den gönderdi

FENERBAHÇE Başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz sezon 1 Haziran'da 'Kafaya taktım, gidecekler' diyerek ima ettiği Sivasspor maçı kadrosunda olan 16 oyuncudan 5'i ile yollar ayrıldı.

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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 1 Haziran’da düzenlediği basın toplantısında 11 Mayıs 2021’de oynanan ve şampiyonluğun kaçırıldığı maç olarak tarihe geçen Sivasspor maçı kadrosundan 5 ismi gönderdi. Ali Koç, 1 Haziran’daki basın toplantısında, “Takım havasına zarar veren antrenör de olur, futbolcu da olur gidecek. Benim tahammülüm yok artık! O futbolcu Sivas maçına çıktığı zaman terinin son damlasına kadar! Ölecek sahada ölecek! Soyunma odasına 1-0 mağlup giriyoruz, çıkınca sahaya o bilinçle çıkacak. Olmayanlar var. Kontratı devam eden de var aralarında. Ben onu kafaya taktım” ifadelerini kullanmıştı.

Fenerbahçe’de teknik direktör Emre Belözoğlu ile birlikte antrenörler Volkan Demirel, Mehmet Aurelio, Volkan Ballı, Selçuk Şahin görevlerinden ayrıldı. Bu isimlerden Volkan Ballı’nın Samandıra’daki görevinden alınırken, idari bir göreve çekildi. Göreve devam eden antrenörler ise Zeki Murat Göle, Michael Kraft ve Fatih Yıldız oldu.

Sivasspor maçı ilk 11’inde şu isimler yer alıyordu;
Harun Tekin, Gökhan Gönül, Tisserand, Szalai, Caner Erkin, Jose Sosa, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Pelkas, Mesut Özil, Valencia.

Sonradan oyuna giren 5 isim ise şunlardı;
Mert Hakan Yandaş, Luiz Gustavo, Bright-Osayi Samuel, Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu.

Fenerbahçe’de o maçta forma giyen 16 isimden ayrılanlar ise şu isimler oldu:
Harun Tekin, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Ozan Tufan ve Papiss Cisse.

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