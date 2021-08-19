İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı Hakkari Cilo'da 8 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz'de etkisiz hale getirildi." açıklamasını yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörle mücadeleyle ilgili son dakika gelişmesini Twitter hesabından duyurdu.

Bakan Soylu yaptığı paylaşımda "Uzun zamandır takip ettiğimiz 8 kişilik terörist grup, Hakkari Cilo Alandüz’de etkisiz hale getirildi. Kahramanlarımızı kutluyorum…" ifadelerine yer verdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama

Öte yandan, İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca Eren-14 Operasyonları kapsamında, Cilo Alandüz/Topaçlı kırsalında Jandarma İHA ve Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 8 bölücü örgüt mensubunun etkisiz hale getirildiği ve bölgede operasyonların devam ettiği belirtildi.

Van'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Öte yandan İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında Van-Çatak ilçesi Karataş Çukurları bölgesinde icra edilen operasyonda, 3 bölücü örgüt mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiğini duyurdu.