Afganistan'dan BAE'ye kaçan Eşref Gani kendini savundu : Para götürmedim

Taliban'ın Kabil'e dayanmasıyla birlikte Afganistan'ı terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Birleşik Arap Emirlikleri'nde açıklamalarda bulundu. Ayrıca Gani, yanında para götürdüğü yönündeki iddiaları yalanladı.

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Gani'nin kaçarken, paralarını uçağa sığdıramadığı ve bir kısmını havalimanında bıraktığı iddia edilmişti. Bu iddialara Gani'den yanıt geldi. Kan dökülmesinin önüne geçmek ve büyük bir felaketi önlemek için ülkeden ayrılmak zorunda kaldığını yineleyen Gani, beraberinde para götürdüğü yolunda iddialara ilişkin de "tamamen temelsiz" değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan’da, başkent Kabil’in Taliban tarafından ele geçirilmesinin ardından 15 Ağustosta ülkeyi terk eden Cumhurbaşkanı Eşref Ganinin ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirliklerine sığındığı iddiaları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından doğrulandı.

Eşref Gani'den kaçışıyla ilgili ilk açıklama

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkeyi terk eden Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani suskunluğunu bozdu. Ailesi ile birlikte Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’ye yerleşen Gani sosyal medya hesabından video mesaj yayınlayarak, “Yeni kurulacak geçici hükümet için herkesi kapsayan ortak çalışma yapılmalı” ifadelerini kullandı.

Terliğimle kaçtım

Milyonlarca dolar ile ülkeyi terk ettiği iddialarını yalanlayan Gani, “Her kim size benim hakkımda sizi sattı, kendi canı ve malı için devleti bırakarak kaçtı derse inanmayın” ifadelerini kullanarak, “Çünkü beni öyle bir durumda bıraktılar ki terliğimi çıkarıp ayakkabımı giymeye bile fırsat bulamadan kitap, bilgisayar ve diğer manevi varlıklarımı geride bırakmak zorunda kaldım. Bu benim ve devlet için mahrem olan şeyler maalesef diğer grubun eline geçmiştir” dedi.

Gani, “Memleketten ayrılma durumum hiçbir zaman uluslararası güçlerle bahsi geçmemiştir bu olay aniden kendi güvenlik güçleri baskısıyla gerçekleşmiştir” ifadelerini kullandı.

“Ben sadece bir tek elbise ve terliğimle vatanımı terk etmek zorunda kaldım” diyen Gani, “Hakkımda söylenen parayı yurt dışına kaçırdı konusu tamamen yalan ve asılsızdır” dedi.

Afganistan'da kurulacak yeni hükümete değinen Gani, “Devam etmekte olan barış ve ortak hükümet çalışmalarına seçilen Karzai ve Abdullah’ı uygun buluyorum umarım başarılı olacaktır” dedi.

Gani, “Hem Taliban yönetimi hem de devletin siyasi yönetimi bir şekilde siyasi başarısızlığa uğradı ama bu başarısızlık barışa yol açmıştır. Bu barış görüşmelerinde Trump hükümetinin çabaları sonuç alamamıştır” ifadelerini kullandı.

“En son olarak size vereceğim en önemli mesajı ben kasıtlı olarak vatanımı terk etmedim ve kaçmadım şu an BAE’deyim ve daha fazla kanın dökülmesine engel oldum” diyen Gani, “Şu an Afganistan’a dönmek için istişare halindeyim tekrardan Afganistan’ın kendi değerlerine, itibarın ve adaletin sağlanması. Afgan halkının hakim olması, İslami kazanım ve elde ettiklerimizi korumak adına tekrardan beraber mücadele vereceğiz” dedi.