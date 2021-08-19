Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi yaptı.Abone ol
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı ve tahliye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.