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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Alman mevkidaşı ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile bir telefon görüşmesi yaptı.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile Afganistan'daki son gelişmelere ilişkin telefon görüşmesi yaptı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Afganistan'daki son gelişmeler ele alındı ve tahliye çalışmalarına ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

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