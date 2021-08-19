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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in acı günü! Amcası Mehmet Özer hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in acı günü! Amcası Mehmet Özer hayatını kaybetti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in 72 yaşında vefat eden amcası Mehmet Özer, Tokat'ta son yolculuğuna uğurlandı.

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Tokat Devlet Hastanesi'nde bir süredir tedavi gören ve bu sabah saatlerinde vefat eden Mehmet Özer'in hastane morgundan alınan cenazesi, merkeze bağlı Yazıbaşı Köyü Camisi'ne getirildi.

Özer'in cenazesi, köy mezarlığında İl Müftüsü Abdullah Pamuklu'nun kıldırdığı cenaze namazının ardından aynı yerde toprağa verildi.

Cenaze namazına Mehmet Özer'in yakınları ile AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Vedat Türkmen, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali ile vali yardımcıları ve vatandaşlar katıldı.

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