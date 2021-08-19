Muğla Datça açıklarında peş peşe depremler! Kandilli Rasathanesi son dakika açıkladı

MUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında yaklaşık yarım saat arayla üç deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi ve AFAD, son dakika açıklamalar yaptı.

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Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında peş peşe depremler meydana geldi. Kandilli Rasathanesi son dakika açıklamasında saat 14:06'da gerçekleşen ilk depremin şiddetini 4.3 olarak paylaştı.

Yaklaşık 20 dakika sonra ikinci bir deprem meydana geldi ve şiddeti 4.7 oldu. Muğla halkı depremler nedeniyle korkuyu atlamamışken 14:36'da yaşanan üçüncü deprem endişeyi daha da artırdı. Son depremin şiddetinin ise 3.2 büyüklüğünde olduğu duyuruldu.

Merkez üssü Ege Denizi olan depremlerden birinci ve ikincisinin 5 kilometre, üçüncüsünün ise 8.7 kilometre derinliğe sahip olduğu paylaşıldı.

Bölgede sarsıntılar nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı kaydedildi.

AFAD'dan farklı açıklama

AFAD'dan yapılan açıklamada ise sadece 14:26'daki deprem bildirildi. Sarsıntının büyüklüğü 4.6 şeklinde paylaşılırken derinliği 15 kilometre olarak aktarıldı.

Depremin merkez üssüne dair görsel: