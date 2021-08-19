1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu görünmeye başladı işte son hali

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 87 tabliyenin 33’ünün yerleştirilmesiyle birlikte iki kule arasındaki köprü yolunun da silueti belirginleşmeye başladı.