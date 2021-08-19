1915 Çanakkale Köprüsü'nün yolu görünmeye başladı işte son hali
'Dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına kavuşmak için gün sayan 1915 Çanakkale Köprüsü’nün 33’üncü tabliye bloğu yerleştirildi. Böylece köprünün yolları belirginleşmeye başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de temeli atılan 1915 Çanakkale Köprüsü’nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. 87 tabliyenin 33’ünün yerleştirilmesiyle birlikte iki kule arasındaki köprü yolunun da silueti belirginleşmeye başladı.
Nüfusa paralel olarak artan araç sayısıyla birlikte Çanakkale Boğazı, özellikle uzun bayram tatillerinin yanı sıra yaz aylarında yaşanan yoğunluğa bağlı olarak uzun bekleme süresiyle geçilebilirken, kış aylarında olumsuz hava koşullarının etkili olduğu günlerde ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Tüm bu problemlere kalıcı çözüm üretecek ve boğazda kesintisiz ulaşım sağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hizmete açılması için geri sayım başladı.
4.5 yıl sonra heyecanlandıran gelişme
Avrupa ve Asya kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017'de atılmıştı. Aradan geçen 4,5 yıllık süre sonunda köprünün yolu göründü.