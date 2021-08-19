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İstanbul'da yeni Covid-19 kararı! Okul servisçilerine aşı zorunlu oldu

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı
İstanbul'da yeni Covid-19 kararı! Okul servisçilerine aşı zorunlu oldu

Okulların açılmasına sayılı günler kala, İstanbul'da servisçiler için en az iki doz aşı zorunluluğu geldi. Öte yandan servislerde öğrencilerin oturma düzeni de belli oldu. İSAROD Başkanı Hamza Öztürk, "Öğrenciler yıl boyunca aynı koltukta oturacak" dedi.

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Servisçiler Odası, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü ve Valilik ile görüştü. Aşı olmayan şoför ile servis hosteslerinin öğrencileri taşımaması yönünde fikir birliği oluştu.

Karara göre, servis sürücüleri ve hosteslerin öğrenci taşıyabilmeleri için mutlaka aşı karnesine sahip olması gerekiyor. Aksi takdirde servislerde görev yapamayacaklar.

"Öğrenciler yıl boyunca aynı koltukta oturacak"

İstanbul Umum Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası (İSAROD) Başkanı Hamza Öztürk, konuyla ilgili "Biz topluma hizmet veriyoruz, kamu hizmeti üretiyoruz, amme hizmeti veriyoruz. O zaman da konan kurallara uymamız gerekiyor" dedi.

Tek karar, şoför ve hosteslerle ilgili değil. Servislerde öğrencilerin oturma düzeni de belli oldu. Hamza Öztürk, oturma düzenini "Bir öğrenci sezon başında ön koltukta oturuyorsa sezonu orada bitirecek. Bugün önde, yarın arka koltuklardan birinde oturayım, bu olmayacak" örneğiyle anlattı.

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