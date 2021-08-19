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Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar

Merkez Bankası rezervleri 107 milyar dolar

TCMB toplam rezervleri 13 Ağustos haftasında 1 milyar 911 milyon dolar düşerek, 107 milyar 99 milyon dolara geriledi.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayınlandı.

Açıklanan istatistiklere göre 13 Ağustos'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 380 milyon dolar azalışla 67 milyar 356 milyon dolara düştü.

Altın rezervleri 1.5 milyar geriledi 
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 532 milyon dolar azalarak 41 milyar 275 milyon dolardan 39 milyar 743 milyon dolara geriledi.

Döviz ve altın rezerv gerilemesi toplam rezervlere yansıdı
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 13 Ağustos haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 911 milyon dolar düşerek 109 milyar 10 milyon dolardan 107 milyar 99 milyon dolara indi.

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