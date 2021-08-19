Kızların okuması için savaşmıştı! Taliban çığlığı: Beni bulurlarsa kurşunlayacaklar
Kabil'e girerek Afganistan'ın yönetimini fiilen ele geçiren ve ülkenin adını 'Afganistan İslam Emirliği olarak değiştiren Taluban 'ılımlı' mesajlar verse de kadınların kaçışı ya da saklanması sürüyor. O isimlerden birisi olan kadınların eğitim hakkı için savaşan 'Learn' isimli STK'yı kuran ve yöneten Pashtana Dorani, 'Beni bulurlarsa kurşunlayacaklar' sözleri ile ülkedeki son durumu gözler önüne serdi.
Taliban'ın 20 yıl sonra yeniden yönetime gelmesi ile ülkede radikal değişiklikler yaşanması bekleniyor. Yeni dönemde kadınları nelerin beklediği ise tüm dünyanın korkuyla cevabını beklediği soruların başında geliyor. Taliban'ın ılımlı açıklamalarına rağmen Afganistan'dan gelen bazı görüntüler durumun pek iç açıcı olmadığını gözler önüne seriyor.
Taliban'ın 10 gün içinde ülkeyi ele geçirmesi sonrası pek çok hükümet yetkilisi çareyi yurtdışına kaçmakta ya da saklanmakta buldu. O isimlerden birisi de kadınların eğitim hakkı için savaşan 'Learn' isimli STK'yı kuran ve yöneten Pashtana Dorani.
Taliban'ın hedefi olduğunu belirten Dorani, adresinin deşifre olduğunu ve o günden beri başka bir lokasyonda saklandığını açıkladı. iNews'a konuşan Dorani, 'Beni bulurlarsa kurşunlayacaklar' dedi. Dorani, 'Elbette sarsıldım ve korkuyorum. Ama yüzüme bir maske takıp savaşmaya devam etmek zorundayım' ifadelerini kullandı.
Ne kadar süre saklanacağı sorulduğunda Dorani, 'Dürüst olacağım, bu kimsenin bilebileceği bir şey değil. Sadece içgüdülerinle hareket etmelisin' dedi.