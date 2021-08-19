Kızların okuması için savaşmıştı! Taliban çığlığı: Beni bulurlarsa kurşunlayacaklar

Taliban'ın hedefi olduğunu belirten Dorani, adresinin deşifre olduğunu ve o günden beri başka bir lokasyonda saklandığını açıkladı. iNews'a konuşan Dorani, 'Beni bulurlarsa kurşunlayacaklar' dedi. Dorani, 'Elbette sarsıldım ve korkuyorum. Ama yüzüme bir maske takıp savaşmaya devam etmek zorundayım' ifadelerini kullandı.