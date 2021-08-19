BIST 1.440
DOLAR 8,53
EURO 9,98
ALTIN 488,71
HABER /  GÜNCEL

Masterchef Pelin Zaman nereli kaç yaşında evli mi?

Masterchef Pelin Zaman nereli kaç yaşında evli mi?

Masterchef 2021'nin 16 kişilik ana kadrosuna seçmeler devam ederken yarışmanın en dikkat çeken isimlerinden biri de güzelliği ile dikkat çeken Pelin oldu. 33 yaşında olan Pelin Zaman dünya mutfaklarına çok ilgili. Peki Pelin instagram hesabı nedir, Pelin Küçük sevgilisi var mı?

Abone ol

Masterchef'in 16 kişilik ana kadrosuna girmek için kıyasiya yarışan isimlerden biri de güzelliği ile ekran başındakilerinin dikkatini çeken Pelin Zaman oldu. MasterChef Pelin Zaman, yaptığı erik beğendi ile jürinin dikkatini çekti. MasterChef Pelin Zaman yeteneğiyle beğeni kazandı. Peki ama MasterChef Pelin kimdir, kaç yaşında?

MasterChef Pelin Zaman, 33 yaşındadır. MasterChef Pelin, hava limanında yolcu hizmetleri memurluğu yapmaktadır. İşletme mezunu olan MasterChef Pelin Zaman, aşçılık eğitimi almıştır ve bu eğitim iki yıl sürmüştür. Dünya mutfağına ilgisi olan yarışmacı, ileride kendisine ait bir işyeri açmak istiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Pakistan'da Kerbela etkinliklerine bombalı saldırı 30 kişi yaralandı
Pakistan'da Kerbela etkinliklerine bombalı saldırı 30 kişi yaralandı
Özel okullar 23 Ağustos'ta başlıyor! Yüz yüze telafi eğitimi uygulanacak
Özel okullar 23 Ağustos'ta başlıyor! Yüz yüze telafi eğitimi uygulanacak
Müge Anlı ne zaman başlıyor 2021 14. sezon ne zaman başlayacak?
Müge Anlı ne zaman başlıyor 2021 14. sezon ne zaman başlayacak?
Kayseri'de yol kenarında görünce hayatının şokunu yaşadı
Kayseri'de yol kenarında görünce hayatının şokunu yaşadı
Çin'de zengin fakir uçurumu büyüdü hükümet gelirleri yeniden ayarlayacak
Çin'de zengin fakir uçurumu büyüdü hükümet gelirleri yeniden ayarlayacak
Eskişehir'de tartışma kavgaya döndü! Kanlı bitti
Eskişehir'de tartışma kavgaya döndü! Kanlı bitti
Taliban fırsatçıları! Burka fiyatları 10 katına çıktı
Taliban fırsatçıları! Burka fiyatları 10 katına çıktı
Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Fenerbahçe Helsinki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandılar! 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalandılar! 3 FETÖ şüphelisinden 2'si tutuklandı
Kartal'da ormanda vurularak ölen polisin eşi: Katiller de ağlar
Kartal'da ormanda vurularak ölen polisin eşi: Katiller de ağlar