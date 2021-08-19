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Pakistan'da Kerbela etkinliklerine bombalı saldırı 30 kişi yaralandı

Pakistan'da Kerbela etkinliklerine bombalı saldırı 30 kişi yaralandı

Pakistan’ın Pencap eyaletinde Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

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Pencap’ın Bahavalnagar şehrinde gerçekleşen bombalı saldırının ardından sosyal medyaya düşen görüntülerde, çok sayıda ambulansın ve polisin patlama alanına hareket ettiği, yaralı kişilerin yol kenarlarında beklediği yer aldı.

Bombalı saldırı gerçekleştirildi 

Kerbela şehitlerini anma etkinliklerine düzenlenen bombalı saldırıda ilk belirlemelere göre 30 kişi yaralandı.

Bölgedeki Şii lideri Havar Şevket de patlamayı doğrularken, saldırıya ilişkin daha fazla bilgi vermedi.

Nüfusu 220 milyonu aşan Pakistan’da 20 milyon civarında Şii'nin yaşadığı tahmin ediliyor.

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