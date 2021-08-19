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Ekrem İmamoğlu duyurdu! İBB'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor

Ekrem İmamoğlu duyurdu! İBB'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin bünyesinde ilk öğrenci yurtlarının hizmet vermeye başlayacağını açıkladı.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden "İBB tarihinde ilk" notuyla yaptığı paylaşımda, İBB'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlayacağını duyurdu.

İmamoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ilk öğrenci yurtları hizmet vermeye başlıyor. Bu dönem 3 kız öğrenci yurdumuz öğrenci kabul edecek. Yeni yurtların yapımı devam ediyor" ifadelerini kullandı.

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