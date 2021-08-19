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Çin'de zengin fakir uçurumu büyüdü hükümet gelirleri yeniden ayarlayacak

Çin'de zengin fakir uçurumu büyüdü hükümet gelirleri yeniden ayarlayacak

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ülkenin süper zenginlerine bir uyarıda bulunarak, devletin artan eşitsizliği gidermek için ülkedeki serveti yeniden dağıtacağını ve “aşırı gelirleri ayarlacağını” söyledi.

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Çin devlet medyasında yer alan haberlere göre, Devlet Başkanı Xi Jinping, Çin Komünist Partisi'nin merkezi mali ve ekonomik işler komisyonunun düzenlediği bir toplantıda yetkililere, hükümetin “aşırı yüksek gelirleri düzenlemesi ve yüksek gelirli grupları ve işletmeleri topluma daha fazla dönmeye teşvik etmesi gerektiğini bildirdi.

Komisyon, ayrıca yeni bir varlıklı girişimci sınıfının yükselişiyle ilgili parti merkez komitesindeki hoşnutsuzluk raporlarının ardından Çin'in politika yapımının ana odak noktası haline gelen "ortak refah gündemini" sürdüreceğini söyledi.

Bununla birlikte Xi’nin açıklamaları, Pekin'in teknolojiden eğitime kadar çeşitli sektörlerde ülkenin en büyük özel şirketlerini dizginlemek için yaptığı kapsamlı bir baskının ortasında geldi

Diğer taraftan, geçen Kasım ayından bu yana, düzenleyiciler Alibaba'nın yüzde 33'üne sahip olan teknoloji şirketi Ant'ın Şangay ve Hong Kong borsalarında işlem görmesini engelledi. Bu durum ise, dünyanın en zengin insanları arasında yer alan Jack Ma'nın kamuoyundan uzaklaşmasına ve servetinin azalmasına neden oldu.

Alibaba’nın Şangay borsasındaki hisse senetleri, finans sektörü üzerindeki benzer düzenleyici kısıtlamalar ve daha sıkı çevre kurallarına uymaya zorlanan sektörlere verilen cezaların ardından Şubat ayındaki zirveden bu yana düştü.

Sonuç olarak, ülkenin en zenginleri servetlerinin azaldığını gördü. Financial Times tarafından yapılan analize göre, Bloomberg tarafından varlıkları takip edilen onlarca Çinli teknoloji ve biyoteknoloji milyarderinin birleşik net değeri, Haziran ayının sonundan bu yana yüzde 16 düştü.

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