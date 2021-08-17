BIST 1.458
DOLAR 8,43
EURO 9,89
ALTIN 484,17
HABER /  GÜNCEL

Masterchef Eren aslen nereli kaç yaşında Eren Kaşıkçı kimdir?

Masterchef Eren aslen nereli kaç yaşında Eren Kaşıkçı kimdir?

Masterchef 2021'nin 16 kişilik ana kadrosuna giren 12. isim Eren Kaşıkçı oldu. 38 yaşında olan Eren Kaşıkçı aslen Tokat Musullu Köyü doğumlu. Ecem Kaşıkçı ile evli olan Eren Kaşıkçı'nın bir de kız çocuğu var. Gökçeada'da yaşayan Eren Kaşıkçı, yarışmanın favori isimlerinden birisi olarak gösteriliyor.

Abone ol

MasterChef Eren, yarışmanın 2021-2022 sezonunda dikkat çeken isim oldu. Final turunda gösterdiği efor ile izleyicilerin de yakından takip ettiği isim olan MasterChef Eren, kuzu yemeği üzerinde gösterdiği başarılı hamleler ile jüri üyeleri tarafından da takdir edilmişti. Peki, Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Masterchef Eren kimdir, nereli, kaç yaşında?

MasterChef Eren kariyeri ve hayatı ile dikkat çekiyor. 1989 doğumlu olan MasterChef Eren, iddialı açıklamaları ile öne çıkmıştı. Yarışmaya Çanakkale'den katılan MasterChef Eren Gökçeada'da yaşamaktadır. Gökçeada'da bir otelde şeflik yapan Eren, İmroz kuzusu yemeğiyle jüriden tam not almıştı. 

ÖNCEKİ HABERLER
AFAD'dan sel bölgesiyle ilgili flaş açıklama! Ölü sayısı 77 kayıp sayısı ise 34
AFAD'dan sel bölgesiyle ilgili flaş açıklama! Ölü sayısı 77 kayıp sayısı ise 34
Asansör boşluğunda bulundu hastanede öldü! Zümranur'un babasının şüphesi var
Asansör boşluğunda bulundu hastanede öldü! Zümranur'un babasının şüphesi var
Delta varyantı kabusu! Kovid-19 yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor
Delta varyantı kabusu! Kovid-19 yoğun bakımındaki aşısız gençlerin sayısını artırıyor
Taliban ne demek Taliban kimdir amacı ne Taliban ne zaman kuruldu?
Taliban ne demek Taliban kimdir amacı ne Taliban ne zaman kuruldu?
İstanbul'da eşini boğarak öldürdü! Pişkin savunması pes dedirtti
İstanbul'da eşini boğarak öldürdü! Pişkin savunması pes dedirtti
Mehmet Erdem kaç yaşında aslen nereli evli mi? Mehmet Erdem kimdir?
Mehmet Erdem kaç yaşında aslen nereli evli mi? Mehmet Erdem kimdir?
Eski Fenerbahçeli Süper Lig'e döndü! Simon Falette Hatayspor'da
Eski Fenerbahçeli Süper Lig'e döndü! Simon Falette Hatayspor'da
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım sel bölgesinde
AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım sel bölgesinde
MHP'li Semih Yalçın'dan Akşener'e ağır sözler: Odun gibi kaba ifadeler
MHP'li Semih Yalçın'dan Akşener'e ağır sözler: Odun gibi kaba ifadeler
TRT'de '10 Muharrem Özel' yayını gerçekleşecek
TRT'de '10 Muharrem Özel' yayını gerçekleşecek