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Emre Büber kaç yaşında aslen nereli Masterchef Emre kimdir?

Emre Büber kaç yaşında aslen nereli Masterchef Emre kimdir?

Masterchef 2021'nin 16 kişilik kadrosu için artık son 2 isim kaldı. Kıyasıya yarışan isimlerden biri de 3. turda adından sıkça söz ettiren Emre Büber oldu. Peki kimdir Emre Büber, kaç yaşında, aslen nereli?

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MasterChef Türkiye 2021 yarışmasında ana kadroda performans sergilemek için final haftası yarışları sürüyor. Üçüncü turda Emre Büber ismi öne çıkıyor. MasterChef Emre Avusturya'dan MasterChef'e katılıyor. 

MasterChef'in 2021 yarışmasında Emre Büber yarışmaya Avusturya'dan katılıyor, ancak aslen Konyalıdır.  MasterChef Emre 26 yaşında ve bir çocuk babasıdır. Emre Büber Avusturya'da doğdu. Aşçılık eğitimi almamış ve sektörde tecrübe kazanmıştır. Yarışmada iddialı tavırları ve başarılı yemekleri ile jürinin ilgisini çekiyor. 

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