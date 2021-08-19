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İstanbul'da evde buzdolabı patladı! Son anda kurtuldular

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da evde buzdolabı patladı! Son anda kurtuldular

İSTANBUL'da bir evde buzdolabı patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangında panik yaşayan anne 3 çocuğu son anda kurtuldu.

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Olay, Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Yeni Bülbül Sokakta, saat 15.30 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 4’ncü katında mutfakta bulunan buzdolabı, henüz bilinmeyen bir nedenle patladı. Patlama sırasında salonda çocuklarıyla oturan anne Berivan Balta, büyük bir panik yaşadı.

Patlamayla birlikte yangın çıkarken, anne 3 erkek çocuğunu yanına alarak çıplak ayakla dışarı çıktı. Patlamayı duyan bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken, ihbar üzerine itfaiye sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken, anne Berivan Balta ile birlikte bina sakinleri büyük panik yaşadı.


"Kimseye bir şey olmadı"
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kısa süre sonra çıkan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi. Olayı anlatan Anne Berivan Balta, “Bir anda buzdolabı patlayınca ev ateş aldı. biz de kaçmak zorunda kaldık. 3 tane çocuğum var, dışarı çıkardım onları. Kimseye bir şey olmadı, kaçtık zaten ayakkabısız geldiler” dedi.

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