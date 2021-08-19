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50 ilin kaderini değiştirecek! 2. Abdülhamid'in rüya projesi Ordu'da gerçek oluyor

50 ilin kaderini değiştirecek! 2. Abdülhamid'in rüya projesi Ordu'da gerçek oluyor

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen ve asrın projesinde sona yaklaşılıyor.

50 ilin kaderini değiştirecek! 2. Abdülhamid'in rüya projesi Ordu'da gerçek oluyor

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler'in, Enerji Bakanlığı döneminde başlatılan Karadeniz-Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'in ticaret limanı olacak.

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50 ilin kaderini değiştirecek! 2. Abdülhamid'in rüya projesi Ordu'da gerçek oluyor

Dolaylı şekilde yaklaşık 50 ilgilendiren toplam maliyeti de 1 milyar liranın üzerinde olan proje ile Karadeniz'in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak.

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50 ilin kaderini değiştirecek! 2. Abdülhamid'in rüya projesi Ordu'da gerçek oluyor

 Ordu'dan, Akdeniz Bölgesi'ndeki illere kadar ulaşımı kolaylaştıracak olan proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek.

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50 ilin kaderini değiştirecek! 2. Abdülhamid'in rüya projesi Ordu'da gerçek oluyor

Karadeniz'i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz'e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan Karadeniz-Akdeniz Yolu, ithalat ve ihracat açısından da önemli bir rol üstlenecek.

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