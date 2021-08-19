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Birleşmiş Milletler'den şoke eden Afganistan uyarısı 14 milyon kişi...

Birleşmiş Milletler'den şoke eden Afganistan uyarısı 14 milyon kişi...

Birleşmiş Milletler (BM), Taliban'ın ülkeyi ele geçirmesinin ardından Afganistan’da 14 milyon kişinin şiddetli açlıkla karşı karşıya kaldığı bir insani krizin baş gösterdiği uyarısında bulundu.

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BM Dünya Gıda Programının Afganistan Direktörü Mary Ellen McGroarty, Kabil’den gazeteciler için verdiği video brifingde, Afganistan'daki çatışmanın, 3 yıldır meydana gelen ikinci şiddetli kuraklığın ve yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının yarattığı sosyal ve ekonomik etkilerin ülkeyi "felaket"e sürüklediğine işaret etti.

Kuraklık nedeniyle ekinlerin yüzde 40'ından fazlasının yok olduğunu ve hayvancılığın zarar gördüğünü söyleyen McGroarty, Taliban’ın ülkedeki ilerleyişi nedeniyle de yüz binlerce kişinin yerinden edildiğini belirtti.

McGroarty, kışın hızla yaklaştığına dikkati çekerek en fazla ihtiyaç duyulan yerlerde gıdaya ulaşma yarışının hız kazandığını vurguladı.

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