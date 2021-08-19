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ABD'de bomba yüklü araç ihbarıyla Kongre Binası boşaltıldı

ABD'de bomba yüklü araç ihbarıyla Kongre Binası boşaltıldı

ABD Kongre binası yakınında içinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen bir kamyonet Kongre polisini alarma geçirirken, etrafta bulunan binalar güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) aktif bomba ihbarında bulunuldu.

Washington'daki Kongre Binası'nda olduğuna dair yapılan bomba ihbarının ardından polis ekipleri de olayı doğruladı.

Bomba ihbarı doğrulandı

İçinde patlayıcı madde olabileceğinden şüphe edilen araçla ilgili güvenlik yetkilileri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederken, polis güvenlik nedeniyle etrafta bulunan binaları boşalttı.

Associated Press (AP) haber ajansına açıklama yapan ve adının açıklanmasını istemeyen bazı Kongre polisleri, aracın içinde patlayıcı olup olmadığına ilişkin çalışmanın halen sürdüğünü bildirdi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polisin ilerleyen saatlerde açıklama yapması bekleniyor.

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