Sürgündeki Taliban lideri Molla Abdulgani Birader 20 yıl sonra Afganistan'a döndü

Taliban'ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, 20 yıl aradan sonra Afganistan'a döndü. Katar'ın başkenti Doha'dan özel uçakla Kandahar'a giden Birader'i kalabalık bir grup karşıladı. Birader'in bir sonraki durağı Kabil olacak.Abone ol
2001 yılından beri sürgünde olan Taliban'ın Siyasi Ofis Şefi Molla Abdulgani Birader, Afganistan'a döndü.
20 yıldır sürgünde olan Birader, Katar'ın başkenti Doha'dan özel uçakla Kandahar'a gitti.
Havaalanında kalabalık bir grup tarafından karşılanan Taliban liderinin bir sonraki durağının Kabil olacağı belirtiliyor.
Birader'in kurulacak Afgan hükümetinde söz sahibi olması bekleniyor.