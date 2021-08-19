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Çin'de depremi önceden saptayan sistem geliştirildi

Çin'de depremi önceden saptayan sistem geliştirildi

Çin'deki 10 ayrı bilim kurumuna mensup bir araştırmacı ekibi sismik faaliyetleri önceden fark etmeye yönelik bir izleme sistemi geliştirdi. Sistem; litosferde, atmosferde ve iyonosferde oluşan değişimleri saptayacak.

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Çin'deki 10 ayrı bilim kurumuna mensup bir araştırmacı ekibinin üyelerinden Chen Jiehong, söz konusu sistemin bir tek gözlem istasyonunda toprağın titreşimi, hava basıncı ve iyonosferik elektronların yoğunluğu gibi 20 adet fiziksel ölçüyü aynı anda izleyebildiğini açıkladı.

Vuhan'daki Çin Yerbilimleri Üniversitesine bağlı Jeofizik ve Jeomatik Enstitüsü profesörlerinden Chen Jiehong, bu sistemin 14 gözlem ekipmanıyla çalıştığını bildirdi.

Gözlem istasyonu aktif fayların bulunduğu Leshan kentinin güneybatısına kuruldu.

Yer seçiminin özellikle yapıldığını belirten Chen; jeofizik yapının, depremlerin ve jeolojik felaketlerin incelenmesi bakımından olumlu bir faktör olduğunu belirtiyor. 

Eldeki sistemin jeomanyetik alanın zaman içinde ve mekana bağlı değişimleri ve yer kabuğunun depremlerden önceki aktivite mekanizması gibi uluslararası bilimsel problemlerin incelenmesi için gerekli koşulları sağlayacağı düşünülüyor.

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