Afganistan'ın fon kaynaklarına IMF'den erişim engeli

Uluslararası Para Fonu (IMF), Afganistan'ın özel çekme hakkı (SDR) olarak adlandırılan rezerv para birimi ile diğer IMF kaynaklarına erişemeyeceğini duyurdu.

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Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada uluslararası toplumun görüşlerinin her zaman olduğu gibi IMF'ye rehberlik ettiği kaydedilirken, "Şu anda uluslararası toplumda ülkedeki hükümetin tanınması konusunda bir netlik yok ve bunun sonucu Afganistan özel çekme haklarına (SDR) veya diğer IMF kaynaklarına erişemez" ifadesi kullanıldı.

The New York Times'ın haberinde ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Taliban'ın IMF'nin gelecek hafta Afganistan'a sağlamayı planladığı 400 milyon doların üzerindeki SDR tahsisini engellemek için çalıştığı kaydedilmişti.

The Washington Post'un konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberinde de Biden yönetiminin pazar günü Afgan hükümetinin ABD bankalarındaki rezervlerini dondurarak Taliban'ın ABD kurumlarında tutulan milyarlarca dolara erişimini engellediği aktarılmıştı.