Antalya Manavgat'ta yanan ormanda ilk bitkiler filizlendi

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde 10 gün süren ve 50 bin hektardan fazla alanın zarar gördüğü orman yangını sonrası yanan alanlarda ilk filizlenen bitkiler Akdeniz'e özgü bir maki türü olan mavi ve mor renklerde çiçek açan 'hayıt' bitkileri oldu.

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Türkiye'de en büyük orman yangın olarak kayıtlara geçen Antalya Manavgat yangını toplamda 75 bin hektarda etkili oldu. Yerleşim yerleri ve tarım alanları haricinde 50 bin hektarı aşkın orman yok oldu. Bir taraftan yangından etkilenen yerleşim yerleri, diğer taraftan da bölgenin yeniden ağaçlandırılması için çalışmalar yürütülürken ormanın doğal olarak kendini yenilemesiyle ilgili bölgeden ilk sevindirici haber de geldi.

Kuş ve doğa gözlemcisi Gökçe Coşkun, Manavgat'ta yanan ormanlarda incelemelerde bulundu. Coşkun, Beydiğin bölgesinde yanan alanlarda yeni filizlenmiş 'hayıt' bitkilerini görüntüledi. Ormanla birlikte bölgede makiliklerin de yandığını belirten Coşkun, "Köklerinden yeniden yükselmeye başlamış. Mavi ve mor renklerde aralıklarla beyaz da bulunan çiçekler açar ve oldukça güzel kokarlar. Yangın söndürüldükten sonraki bir haftalık süreçte yanan alanlarda ilk filizlenen hayıt çiçekleri oldu diyebiliriz" diye konuştu.

Sinek ve böcek istilası

Bölgedeki gözlemlerini de anlatan Coşkun, yangın çok geniş alanı etkilediği için habitat kayıplarının çok fazla olduğunu kaydetti. Yanan alanlarda sinek istilasının çok yoğun olduğunu ifade eden Coşkun, "Alana diğer böcekler de akın etmeye başlamış. Çekirge, karınca, yusufçuk gibi türlerden çokça gördüm. Orman içinde çokça yusufçukla karşılaştım. Yanmış dal ve ağaçlara konuyorlardı" dedi.