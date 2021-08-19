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TV100'ün Yüz Yüze programı reytinglere damga vurdu

TV100'ün Yüz Yüze programı reytinglere damga vurdu

TV100'de Mine Uzun'un sunduğu; İsmail Saymaz, Ersan Şen, Cem Kaya ve Ersan Ergür'ün konuk olduğu Yüz Yüze programı rakiplerini geride bıraktı.

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Televizyon ekranlarının beğenilen tartışma programları arasında yer alan Yüz Yüze, Somera tarafından ölçülen sosyal medya reytinglerinde kendi kategorisindeki tüm programları geride bırakmayı başardı.

Genel sıralamada ilk 5'in içine girmeyi başaran Yüz Yüze programı 4.05 reyting almayı başardı.

Mine Uzun'un sunduğu programa katılan konuklar arasında gazeteci İsmail Saymaz, ceza hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, hukukçu Cem Kaya ve ASSAM Başkan Yardımcısı Ersan Ergür bulunuyordu.

Türkiye'nin Taliban politikası, Afganistan'da yaşananlar ve gündeme dair diğer önemli konuların ele alındığı program yayınlandığı sırada YouTube canlı yayın izlenmelerinde de zirvede yer aldı.

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