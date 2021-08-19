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Angela Merkel'den BioNTech'in üretim tesisine ziyaret

Angela Merkel'den BioNTech'in üretim tesisine ziyaret

BioNTech'in ürettiği koronavirüs aşısının etkinliğinden övgüyle söz eden Başbakan Merkel, "Pandemiden hızlı şekilde çıkış yolu bulduk" dedi.

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Koronavirüs salgınıyla mücadelede, Türk kökenli bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci’nin kurucu ortakları olduğu BioNTech şirketinin geliştirdiği aşılar önemli rol oynuyor. BioNTech'in koronavirüs aşıları dünya genelinde yürütülen kampanyalarda kullanılırken, Almanya Başbakanı Angela Merkel aşıların üretildiği tesisi gezdi.

Merkel'in aşı yorumu: Etkisi muhteşem
Merkel, Marburg kentindeki üretim tesisini gezdikten ve şirket yetkililerinden bilgi aldıktan sonra açıklama yaptı.

Burada üretim sürecini gördüğünü anlatan Merkel, "Ürünleri gördüğünüzde çok dikkat çekici görünmüyor ancak etkisi muhteşem." dedi.

"Onlarca yıllık araştırmanızla..."
Türeci ve Şahin çiftine teşekkür eden Merkel, "Onlarca yıl yaptığınız araştırmayla, şimdi aşınızla pandemiden hızlı bir şekilde çıkış yollarından birini bulabildik." diye konuştu.

Alman başbakandan "aşı olun" çağrısı
Merkel, bunun, bilime ve araştırmaya yatırım yapılması gerektiğini gösterdiğini belirtti. Buradaki personelin bu önemli ürün için heyecan ve tutkuyla çalıştığını ifade eden Merkel, şimdiye kadar aşı olmayanlara da aşı olma çağrısında bulundu.

Merkel, "Aylardır çok az aşımız vardı. Şimdi olağanüstü bir durumdayız ve yeterli aşımız var." şeklinde konuştu. Türeci de Merkel’in tesisi ziyaret etmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Yıl sonu hedefi 1 milyar koronavirüs aşısı
Marburg’daki tesisin mRNA aşısı üretimi konusunda en büyük merkezlerden biri olduğunu kaydeden Türeci, tesiste 500 kişinin çalıştığını ve yıl sonuna kadar 1 milyar koronavirüs aşısı üreteceklerini söyledi.

Türeci, sadece Almanya’daki değil, dünyadaki tüm insanların bu aşıya erişimini istediklerini vurgulayarak, Almanya’nın bu şekilde küresel bir katkı sunmasından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

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