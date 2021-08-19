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Afganistan Kabil Uluslararası Havalimanı'nda tahliye hareketliliği sürüyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Afganistan Kabil Uluslararası Havalimanı'nda tahliye hareketliliği sürüyor

Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'de kontrolü ele geçirmesinin ardından Kabil Uluslararası Havalimanı'nda çeşitli ülkelerin tahliye çalışmaları devam ediyor. Son iki günde 64 uçuş yapılarak binlerce kişi Afganistan'dan tahliye edildi.

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Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Afganistan'ın başkenti Kabil'de ülkeyi terk etmek isteyenlerin akın ettiği Kabil Uluslararası Havalimanı'nda güvenlik güçlerinin denetiminde tahliye çalışmaları sürüyor.

Son günlerde yaşanan kaos görüntülerinin ardından güvenlik önlemlerinin arttırıldığı havalimanında daha sakin bir görüntü hakim.

Havalimanında işlemleri tamamlanan çeşitli ülke vatandaşları uçaklara alınarak Afganistan'dan tahliye ediliyor.

Son iki günde ülkeden tahliyeler kapsamında 64 uçuş gerçekleşti.

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